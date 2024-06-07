В ISW назвали факторы для эффективного использования F-16 на войне в Украине

В отчете сослались на публикацию издания Politico, в которой отмечается, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить лишь ограниченное количество украинских пилотов F-16. Проблема в том, что у тренировочных центров возникли проблемы с доступными местами для обучения военных.

В ISW отметили, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года и к тому времени Украина не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.

"Для максимально эффективной поддержки наземных операций, Воздушные силы ВСУ должны уничтожить достаточное количество средств ПВО на территории России с помощью ракет дальнего радиуса действия, подготовить достаточное количество пилотов F-16, а также получить своевременную поставку и достаточное количество самолетов этого типа", - отмечается в отчете ISW.