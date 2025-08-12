ISW: наступ окупантів на Добропілля повторює тактику РФ під Авдіївкою

За даними ISW, російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разіне, Сухетське, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне - всі населені пункти знаходяться на південний схід від Добропілля, а також Маяк і Панківку, що на схід від Добропілля.

Також відомо, що передові російські штурмові підрозділи та «інфільтраційні» групи діють поблизу Кучерів Яру, що на північний схід від Добропілля, Нового Шахового та Білицького.

"Поки що зарано називати просування російських військ у районі Добропілля проривом на оперативному рівні, хоча російські війська, ймовірно, намагатимуться перетворити свої тактичні успіхи на прорив на оперативному рівні в найближчі дні", - сказано у звіті ISW.

На думку аналітиків, російські сили застосували подібну тактику проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки.

"Наступні кілька днів в районі Покровська, ймовірно, будуть критичними для здатності України запобігти прискоренню російських успіхів на півночі та північному заході від Покровська", - пишуть в ISW.

Ситуація у Добропіллі

Напередодні DeepState заявило, що російська армія мала значне просування в районі Добропілля - противник зміг закріпитись у низці населених пунктів.