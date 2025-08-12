RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

ISW: наступление оккупантов на Доброполье повторяет тактику РФ под Авдеевкой

Иллюстративное фото: наступление оккупантов на Доброполье повторяет тактику РФ под Авдеевкой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска, вероятно, недавно захватили Разино, Сухетское, Федоровку, Затишок, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное - все населенные пункты находятся к юго-востоку от Доброполья, а также Маяк и Панковку, что к востоку от Доброполья.

Также известно, что передовые российские штурмовые подразделения и "инфильтрационные" группы действуют вблизи Кучеров Яра, что к северо-востоку от Доброполья, Нового Шахового и Белицкого.

"Пока рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя российские войска, вероятно, будут пытаться превратить свои тактические успехи в прорыв на оперативном уровне в ближайшие дни", - говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, российские силы применили подобную тактику проникновения в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки.

"Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критическими для способности Украины предотвратить ускорение российских успехов на севере и северо-западе от Покровска", - пишут в ISW.

Ситуация в Доброполье

Накануне DeepState заявило, что российская армия имела значительное продвижение в районе Доброполья - противник смог закрепиться в ряде населенных пунктов.

 

Однако в ОСУВ "Днепр" отмечают, что противник постоянно меняет приемы и способы применения войск. А также использует преимущество в численности и несмотря на значительные потери пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

Сейчас ситуация на данном участке фронта есть и остается сложной, и бои в этом регионе - самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого соприкосновения.

"Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит", - отмечают в ОСУВ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине