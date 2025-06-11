Готує РФ до затяжної війни: в ISW проаналізували заяви Путіна на Радбезі

Путін провів нараду з Радбезом, щоб посилити військову пропаганду серед молоді. Кремль активно використовує патріотичні програми для підготовки до війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Диктатор Росії Володимир Путін демонструє спробу балансувати між російським етнонаціоналізмом та риторикою про "єдність народів", аби водночас розпалювати антизахідні настрої й готувати суспільство до затяжної війни.
Путін провів засідання Ради безпеки РФ, де наголосив на ролі молодіжних проєктів - таких як "Юнармія" та "Рух перших" у вихованні військового патріотизму.
ISW наголошує, що диктатор намагається поєднати російський етнічний націоналізм із мультинаціональною риторикою, щоб не допустити дестабілізації в багатоетнічній державі. Попри заяви про "єдність", Кремль системно посилює антизахідні настрої та готує молодь до можливої війни не лише проти України, а й проти НАТО.
На думку аналітиків, Путін змушений одночасно заспокоювати ультраправі націоналістичні кола одну з ключових груп підтримки та покладатися на мігрантів і національні меншини для компенсації демографічної та військової кризи в країні.
ISW оцінює, що Росія поступово перетворює освітню систему та молодіжну політику на інструмент військової мобілізації. Це може свідчити про підготовку Кремля до довготривалої війни з Заходом і про намір посилити контроль над майбутніми поколіннями.
У той же час Кремль не згортає антизахідну пропаганду. ISW вважає, що влада РФ свідомо нарощує мілітаризацію молоді через лекції солдатів у школах та пропаганду в окупованих регіонах України.
Антизахідна ідеологія та воєнізоване виховання молоді стали ключовими інструментами Путіна в мобілізації суспільства перед можливою ескалацією війни з Україною та конфліктом із НАТО.
Водночас Кремль змушений лавірувати між етнічним націоналізмом і ризиком фрагментації багатонаціональної РФ.
Росія активно залучає ув'язнених до війни проти України, починаючи з першого року вторгнення. Спочатку цей процес організовував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, але після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх вагнерівців для посилення контролю.
Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць, використовуючи їх як штурмовиків та снайперів, а нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти, щоб брати участь у війні проти України.
У жовтні минулого року з'явилася інформація, що Росія планує відправити на фронт близько 20 тисяч підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.
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