Готовит РФ к затяжной войне: в ISW проанализировали заявления Путина на Совбезе

Путин провел совещание с Совбезом, чтобы усилить военную пропаганду среди молодежи. Кремль активно использует патриотические программы для подготовки к войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Диктатор России Владимир Путин демонстрирует попытку балансировать между российским этнонационализмом и риторикой о "единстве народов", чтобы одновременно разжигать антизападные настроения и готовить общество к затяжной войне.
Путин провел заседание Совета безопасности РФ, где отметил роль молодежных проектов - таких как "Юнармия" и "Движение первых" в воспитании военного патриотизма.
ISW отмечает, что диктатор пытается совместить российский этнический национализм с мультинациональной риторикой, чтобы не допустить дестабилизации в многоэтническом государстве. Несмотря на заявления о "единстве", Кремль системно усиливает антизападные настроения и готовит молодежь к возможной войне не только против Украины, но и против НАТО.
По мнению аналитиков, Путин вынужден одновременно успокаивать ультраправые националистические круги и полагаться на мигрантов и национальные меньшинства для компенсации демографического и военного кризиса в стране.
ISW оценивает, что Россия постепенно превращает образовательную систему и молодежную политику в инструмент военной мобилизации. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к долговременной войне с Западом и о намерении усилить контроль над будущими поколениями.
В то же время Кремль не сворачивает антизападную пропаганду. ISW считает, что власти РФ сознательно наращивают милитаризацию молодежи через лекции солдат в школах и пропаганду в оккупированных регионах Украины.
Антизападная идеология и военизированное воспитание молодежи стали ключевыми инструментами Путина в мобилизации общества перед возможной эскалацией войны с Украиной и конфликтом с НАТО.
В то же время Кремль вынужден лавировать между этническим национализмом и риском фрагментации многонациональной РФ.
Россия активно привлекает заключенных к войне против Украины, начиная с первого года вторжения. Сначала этот процесс организовывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но после его смерти Росгвардия начала вербовать бывших вагнеровцев для усиления контроля.
Минобороны РФ также привлекает женщин из тюрем, используя их в качестве штурмовиков и снайперов, а недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты, чтобы участвовать в войне против Украины.
В октябре прошлого года появилась информация, что Россия планирует отправить на фронт около 20 тысяч подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.
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