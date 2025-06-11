Готовит РФ к затяжной войне: в ISW проанализировали заявления Путина на Совбезе

Путин провел совещание с Совбезом, чтобы усилить военную пропаганду среди молодежи. Кремль активно использует патриотические программы для подготовки к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Диктатор России Владимир Путин демонстрирует попытку балансировать между российским этнонационализмом и риторикой о "единстве народов", чтобы одновременно разжигать антизападные настроения и готовить общество к затяжной войне.

Путин провел заседание Совета безопасности РФ, где отметил роль молодежных проектов - таких как "Юнармия" и "Движение первых" в воспитании военного патриотизма.

ISW отмечает, что диктатор пытается совместить российский этнический национализм с мультинациональной риторикой, чтобы не допустить дестабилизации в многоэтническом государстве. Несмотря на заявления о "единстве", Кремль системно усиливает антизападные настроения и готовит молодежь к возможной войне не только против Украины, но и против НАТО.

По мнению аналитиков, Путин вынужден одновременно успокаивать ультраправые националистические круги и полагаться на мигрантов и национальные меньшинства для компенсации демографического и военного кризиса в стране.

ISW оценивает, что Россия постепенно превращает образовательную систему и молодежную политику в инструмент военной мобилизации. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к долговременной войне с Западом и о намерении усилить контроль над будущими поколениями.

Пропаганда Кремля

В то же время Кремль не сворачивает антизападную пропаганду. ISW считает, что власти РФ сознательно наращивают милитаризацию молодежи через лекции солдат в школах и пропаганду в оккупированных регионах Украины.

Антизападная идеология и военизированное воспитание молодежи стали ключевыми инструментами Путина в мобилизации общества перед возможной эскалацией войны с Украиной и конфликтом с НАТО.

В то же время Кремль вынужден лавировать между этническим национализмом и риском фрагментации многонациональной РФ.