Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

ISW написав про просування РФ біля Козачої Лопані: що відбувається насправді

Ілюстративне фото: українські воїни обороняються у районі Козачої Лопані (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Інститут вивчення війни (ISW) заявив про успіхи окупантів у районі селища Козача Лопань Харківської області. Ця інформація виявилася фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка в Telegram.

Задоренко розповів, що на тлі чуток про просування РФ на схід від Козачої Лопані він поговорив із командиром батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Той повністю спростував такий вкид.

Він уточнив, що кілька російських диверсійних груп намагалися перетнути кордон з Україною в районі Дергачівської громади. Але українські воїни ліквідували ворога на підступах до КПП "Гоптівка".

За словами Задоренка, Дергачівська громада має 16 кілометрів кордону з Росією і в цьому районі росіяни постійно проводять диверсійно-розвідувальну діяльність. Але успіхів у ворога немає.

Також учора, 28 серпня, бійцям 3-го батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади вдалося знищити російську гаубицю "Гвоздика", яка кілька тижнів прикривала вилазки диверсантів РФ. Гаубицю знищили за допомогою FPV-дронів.

 

Чутки від ISW

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, Інститут вивчення війни (ISW) написав про те, що російські війська нібито просунулися на схід від Козачої Лопані вздовж автомагістралі E-105 Харків-Білгород.

Детальніших деталей в ISW не розкривали.

До слова, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що найзапекліші бої тривають на Лиманському і Покровському напрямках.

Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниХарківВійна в УкраїніКозачья Лопань