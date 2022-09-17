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ISW: Массовые захоронения в Изюме свидетельствуют о том, что зверства россиян в Буче не были аномалией

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Суббота 17 сентября 2022 06:15
ISW: Массовые захоронения в Изюме свидетельствуют о том, что зверства россиян в Буче не были аномалией Фото: Массовые захоронения в Изюме свидетельствуют о том, что зверства россиян в Буче не были аномалией (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Массовые захоронения и пытки гражданских, о которых стало известно после освобождения Бучи и Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Открытие массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освобожденном Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", - отметили аналитики.

Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Потом президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских застенках в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".

В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что зверства россиян на оккупированных территориях Украины, в частности в Изюме, - это военные преступления.

Он подчеркнул, что всех причастных к совершению массовых убийств и пыток необходимо привлечь к ответственности.

Ранее мы писали, что разрушения, нанесенные россиянами в Изюме, можно сравнить по масштабам с несколькими Бородянками, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами.

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