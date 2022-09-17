ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ISW: Масові поховання в Ізюмі свідчать про те, що звірства росіян у Бучі не були аномалією

Новость на русском →
Субота 17 вересня 2022 06:15
ISW: Масові поховання в Ізюмі свідчать про те, що звірства росіян у Бучі не були аномалією Фото: Масові поховання в Ізюмі свідчать про те, що звірства росіян у Бучі не були аномалією (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Масові поховання і катування цивільних, про які стало відомо після звільнення Бучі та Ізюму, свідчать, що росіяни вдаються до звірств на всіх окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Відкриття масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були аномалією, а вказували на поведінку армії РФ на окупованих територіях", - зазначили аналітики.

Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж в Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звірства росіян на окупованих територіях України, зокрема в Ізюмі, - це воєнні злочини.

Він наголосив, що усіх причетних до скоєння масових вбивств і катувань необхідно притягнути до відповідальності.

Раніше ми писали, що руйнування, які завдали росіяни в Ізюмі, можна порівняти за масштабами з декількома Бородянками, а за кількістю жертв - мінімум із двома Бучами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові повністю звільнили Куп'янськ
Українські військові повністю звільнили Куп'янськ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки