ISW: Маловероятно, что российские войска продвинутся в районе Угледара

Неясно, намерены ли российские войска возобновить наступление в районе Угледара, но крайне маловероятно, что они продвинутся в этом направлении достаточно далеко, чтобы поддерживать операции в других местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

5 марта Генштаб Украины сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Восточным военным округом генерал-полковнику Рустаму Мурадову любой ценой взять Угледар на фоне конфликта между ними из-за отсутствия прогресса и значительных потерь в этом районе.

Шойгу, возможно, оценивает дальнейшую пригодность Мурадова в качестве командира.

Конфликт между высшим военным командованием России, вероятно, усугубит последствия катастрофических потерь личного состава и живой силы, которые ограничивают оперативные возможности России в районе Угледара.

По оценкам ISW, Шойгу, вероятно, встречался с Мурадовым 4 марта, чтобы оценить возможность возобновления наступления в районе Угледара, хотя до сих пор неясно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые для этого ресурсы.

Напомним, по данным Минобороны РФ, Шойгу якобы снова побывал на оккупированной территории Украины.

Добавим, когда росСМИ заявляли об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиций российских подразделений, оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.