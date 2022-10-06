ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ISW: кульмінація наступу ЗСУ у Луганській області - ще попереду

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 06 жовтня 2022 07:03
ISW: кульмінація наступу ЗСУ у Луганській області - ще попереду Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Наступ української армії на північному сході країни далеко не закінчений і може продовжитися звільненням територій у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW нагадує, що після втрати на початку вересня більшої частини окупованих територій у Харківській області росіяни не змогли закріпитися на природних рубежах, річках Оскіл та Сіверський Донець.

В результаті українці очистили східний берег Оскіла, форсували Сіверський Донець та взяли Лиман та території навколо нього – а далі перед ними таких перешкод немає.

"Ландшафт на заході Луганської області підходить для тактики блискавичних маневрів, яку українські сили ефективно застосовували у східній частині Харківської області на початку вересня, а з відкритих джерел не видно, щоби російські військові суттєво зміцнили захід Луганської області", - пишуть аналітики ISW.

Крім того, на їхнє припущення, те, що ЗСУ одночасно ведуть наступ і на півдні, змушує Росію обирати, де більше зміцнювати оборону, а де менше - і в результаті зростає ймовірність успіху українців і там, і там.

ISW: кульмінація наступу ЗСУ у Луганській області - ще попереду

Нагадаємо, що українські військові звільнили шість населених пунктів у Луганській області.

Раніше, 5 жовтня, вранці Гайдай заявив, що українські військові офіційно розпочали деокупацію Луганської області. Тоді він розповідав, що ЗСУ вже звільнили кілька населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя