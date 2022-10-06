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ISW: кульминация наступления ВСУ в Луганской области - еще впереди

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Луганская область, Четверг 06 октября 2022 07:03
ISW: кульминация наступления ВСУ в Луганской области - еще впереди Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Наступление украинской армии на северо-востоке страны далеко не закончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW напоминает, что после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на естественных рубежах, реках Оскол и Северский Донец.

В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него - а дальше перед ними таких препятствий нет.

"Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области", - пишут аналитики ISW.

Кроме того, по их предположению, то, что ВСУ одновременно ведут наступление и на юге, заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше - и в итоге растет вероятность успеха украинцев и там, и там.

ISW: кульминация наступления ВСУ в Луганской области - еще впереди

Напомним, что украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.

Ранее, 5 октября, утром Гайдай заявил, что украинские военные официально начали деоккупацию Луганской области. Тогда он рассказывал, что ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов.

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