ISW: Кремль запровадив воєнний стан, щоб полегшити проведення мобілізації

Президент Росії Володимир Путін провів засідання координаційної ради 25 жовтня, на якій мер Москви Сергій Собянін заявив про необхідність запровадження додаткових заходів безпеки у прикордонних областях.

Путін також заявив, що російський уряд має працювати у високому темпі та відповідно до надзвичайно реалістичної оцінки ситуації з національною безпекою.

ISW робить висновок, що ці коментарі вказують на те, що Кремль має намір використовувати нещодавні оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації та військових зусиль, що відбуваються в Російській Федерації.

Крім того, російські офіційні особи все частіше намагаються риторично узгодити війну Росії в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як християнам, так і мусульманам, ймовірно, для того, щоб задовольнити групи релігійних меншин у складі російських збройних сил.

Помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов посилив заяви, зроблені главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим 25 жовтня, про те, що метою війни в Україні має бути "повна десатанізація".

Павлов заявив, що українське суспільство нібито визначається "фанатиками", які прагнуть відмовитися від цінностей, що сповідуються Російською Православною Церквою, Ісламом та Юдаїзмом.

Кадиров також заявив, що війна проти України зараз є джихадом проти українського "сатанізму".

За аналізом ISW, ці заяви можуть показувати бажання відвернути інакодумство серед груп релігійних меншин у російських збройних силах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва достроково зупинила мобілізацію через антипутінський тренд у настроях москвичів.

Як відомо, мобілізація у РФ почалася 21 вересня.

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