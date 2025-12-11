ISW: Кремль готовий залучати неактивний резерв для війни з Україною

На тлі вичерпання ресурсу добровольців для війни проти України Росія, ймовірно, готує таємну мобілізацію резервістів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що новий указ російського лідера від 8 грудня дає змогу призивати невизначену кількість резервістів на обов'язкову службу та проходження військових зборів у 2026 році.

Суть указу

Документ, підписаний 8 грудня, не обмежує використання неактивних резервістів у бойових операціях.

Це дає можливість для Кремля залучати стратегічний резерв для виконання різних завдань під час або після проходження зборів.

При цьому масштаби відкритої мобілізації поки що залишаються під питанням, і аналітики вважають, що найімовірніше буде використовуватися поступовий набір резервістів на постійній основі.

Можливі наслідки

Призов резервістів дасть змогу формувати війська з меншими витратами і частково демобілізувати мобілізованих у 2022 році військовослужбовців.

Однак такий підхід створює нові політичні ризики для російської влади, оскільки прихована мобілізація може викликати невдоволення серед населення й ускладнити внутрішню ситуацію в країні.

Оцінка аналітиків

Інститут вивчення війни підкреслює, що указ створює механізми для таємного залучення резервістів, не роблячи процес публічним.

При цьому використання неактивних резервістів може розширювати можливості Кремля у військовій сфері, але водночас посилює ймовірність політичної нестабільності всередині країни.