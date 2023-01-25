ISW: Герасимов намагається виправдати втрати РФ на тлі розколу у командуванні

У понеділок, 23 січня, Герасимов заявив, що президент Росії Володимир Путін схвалив план міністра оборони Сергія Шойгу щодо розвитку здатності російських збройних сил реагувати на "нові загрози безпеці".

Герасимов послався на історичну роль російського Генерального штабу у керівництві та захисті Росії під час кількох військових криз, включаючи Другу світову війну, пишуть аналітики.

"Зображення Герасимовим війни і зусилля Генерального штабу з активізації діяльності в історичному контексті Великої вітчизняної війни є частиною кампанії з протидії могутності і впливу засновника і куратора ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, а також голови Чечні Рамзана Кадирова", - йдеться у звіті.

Він також продовжує спроби Путіна переосмислити нинішню боротьбу як спробу, подібну до Великої вітчизняної війни, виправдати необхідність великих втрат і мобілізації з боку росіян.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Пізніше в Інституті вивчення війни наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, диктатор Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.

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