ISW: два літаки РФ могли бути пошкоджені через удар по авіабазі у Новгородській області

Російські джерела стверджують, що 19 серпня українські сили завдали удару БПЛА по авіабазі "Сільці" в Новгородській області, і пошкодили стратегічний літак.

На геолокаційних знімках, опублікованих 19 серпня, видно дим, що здіймається над цією авіабазою.

Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, нібито було збито зі стрілецької зброї український безпілотник, і що внаслідок пожежі було пошкоджено один літак.

При цьому ISW зазначають, що російське інсайдерське джерело заявило про те, що внаслідок пожежі було пошкоджено як мінімум два літаки, і що на авіабазі "Сольці" базувалася невстановлена кількість далеких надзвукових бомбардувальників Ту-22М3 (за класифікацією НАТО Backfire-C).

Крім того, джерело Інституту вивчення війни також стверджувало, що військові РФ перекинули непошкоджений літак на авіабазу Оленья в Мурманській області.

Ключові висновки:

Вдень 19 серпня РФ завдала ракетного удару по центру Чернігова після серії ударів безпілотників "Шахед" за ніч.

19 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, та просувалися на рубежі Авдіївка - Донецьк та у західній частині Запорізької області.

У штабі російського Південного військового округу 19 серпня у Ростові-на-Дону відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна з начальником Генштабу, командувачем театру воєнних дій генералом Валерієм Герасимовим та старшими офіцерами.

Міноборони РФ продовжує висувати умови для можливої заміни сил ПВК "Вагнера" приватними військовими компаніями, афілійованими з Міноборони.

Війська РФ вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - Донецьк, в районі західного кордону Донецької області та східної частини Запорізької області, і 19 серпня просунулися на окремих ділянках.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 17 серпня підписав указ про створення "Донецького вищого загальновійськового командного училища" при Міноборони РФ, ймовірно, з метою подальшої "інтеграції" проксі-військових формувань в окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Російська влада продовжує депортувати дітей з окупованої території України до РФ.

Раніше повідомлялося, що з РФ початку контрнаступу ЗСУ перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.