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ISW: два самолета РФ могли быть повреждены из-за удара по авиабазе в Новгородской области

Фото: Ту-22М3 (wikimedia org by Alex Beltyukov)
Автор: Владимир Костырин

В результате удара по российской авиабазе в Новгородской области, где базировались дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, и возникшего на объекте пожара могли получить повреждения как минимум два стратегических самолета.

Об этом сообщали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.

Российские источники утверждают, что 19 августа украинские силы нанесли удар БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области, и повредили стратегический самолет.

На геолокационных снимках, опубликованных 19 августа, виден дым, поднимающийся над этой авиабазой.

Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, якобы был сбит из стрелкового оружия украинский беспилотник, и что в результате пожара был поврежден один самолет.

При этом ISW отмечают, что российский инсайдерский источник заявил о том, что в результате пожара были повреждены как минимум два самолета, и что на авиабазе "Сольцы" базировалось неустановленное количество дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire-C).

Кроме того, источник Института изучения войны также утверждал, что военные РФ перебросили неповрежденный самолет на авиабазу Оленья в Мурманской области.

Ключевые выводы:

  • Днем 19 августа РФ нанесла ракетный удар по центру Чернигова после серии ударов беспилотников "Шахед" за ночь.
  • 19 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвигались на рубеже Авдеевка - Донецк и в западной части Запорожской области.
  • В штабе российского Южного военного округа 19 августа в Ростове-на-Дону состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с начальником Генштаба, командующим театром военных действий генералом Валерием Герасимовым и старшими офицерами.
  • Минобороны РФ продолжает выдвигать условия для возможной замены сил ЧВК "Вагнера" частными военными компаниями, аффилированными с Минобороны.
  • Войска РФ вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, в районе западной границы Донецкой области и восточной части Запорожской области, и 19 августа продвинулись на отдельных участках.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 августа подписал указ о создании "Донецкого высшего общевойскового командного училища" при Минобороны РФ, вероятно, в целях дальнейшей "интеграции" прокси-воинских формирований в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
  • Российские власти продолжают депортировать детей из оккупированной территории Украины в РФ.

Ранее сообщалось, что с РФ начала контрнаступления ВСУ перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

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