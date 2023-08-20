ISW: два самолета РФ могли быть повреждены из-за удара по авиабазе в Новгородской области

В результате удара по российской авиабазе в Новгородской области, где базировались дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, и возникшего на объекте пожара могли получить повреждения как минимум два стратегических самолета.
Об этом сообщали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.
Российские источники утверждают, что 19 августа украинские силы нанесли удар БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области, и повредили стратегический самолет.
На геолокационных снимках, опубликованных 19 августа, виден дым, поднимающийся над этой авиабазой.
Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, якобы был сбит из стрелкового оружия украинский беспилотник, и что в результате пожара был поврежден один самолет.
При этом ISW отмечают, что российский инсайдерский источник заявил о том, что в результате пожара были повреждены как минимум два самолета, и что на авиабазе "Сольцы" базировалось неустановленное количество дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire-C).
Кроме того, источник Института изучения войны также утверждал, что военные РФ перебросили неповрежденный самолет на авиабазу Оленья в Мурманской области.
Ранее сообщалось, что с РФ начала контрнаступления ВСУ перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.
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