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ISW: Батальйонні тактичні групи РФ деградували у боях за чотири міста

Фото: батальйонні тактичні групи РФ деградували у боях за чотири міста (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські батальйонні тактичні групи з квітня деградували під час різних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, пізніші спроби відтворити ці БТГ для відновлення бойової могутності не мали успіху.

"Ймовірно, відтоді російські сили кинули бойову міць, що залишилася, і новий персонал, включаючи мобілізований, у погано навчені, оснащені та організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною", - пишуть експерти.

Раніше британська розвідка заявила, що за останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, практично припинили розгортання батальйонно-тактичних груп. Війна виявила недоліки концепції.

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