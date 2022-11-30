ISW: Батальйонні тактичні групи РФ деградували у боях за чотири міста

За оцінками аналітиків, пізніші спроби відтворити ці БТГ для відновлення бойової могутності не мали успіху.

"Ймовірно, відтоді російські сили кинули бойову міць, що залишилася, і новий персонал, включаючи мобілізований, у погано навчені, оснащені та організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною", - пишуть експерти.

Раніше британська розвідка заявила, що за останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, практично припинили розгортання батальйонно-тактичних груп. Війна виявила недоліки концепції.

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