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ISW: Батальонные тактические группы РФ деградировали в боях за четыре города

Фото: батальонные тактические группы РФ деградировали в боях за четыре города (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские батальонные тактические группы с апреля деградировали в ходе различных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, более поздние попытки воссоздать эти БТГ для восстановления боевой мощи не увенчались успехом.

"Вероятно, с тех пор российские силы бросили оставшуюся боевую мощь и новый персонал, включая мобилизованный, в плохо обученные, оснащенные и организованные специальные структуры с низким моральным духом и дисциплиной", - пишут эксперты.

Ранее британская разведка заявила, что за последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически прекратили развертывание батальонно-тактических групп. Война выявила недостатки концепции.

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