Истребители ВВС США прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черном море

Американские истребители F-15 прибыли на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии. ВВС США усилят присутствие НАТО в регионе Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военно-воздушного командования Альянса.

В заявлении говорится, что итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

Отмечается, что это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря.

С 18 по 22 декабря американские и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС.