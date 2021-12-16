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Винищувачі ВПС США прибули до Румунії для посилення НАТО в Чорному морі

Автор: Артур Родивилов

Американські винищувачі F-15 прибули на авіабазу в місті Кимпія-Турзій в Румунії. ВПС США посилять присутність НАТО в регіоні Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Військово-повітряного командування Альянсу.

У заяві йдеться, що італійські, румунські та американські ВПС будуть виконувати спільні польоти для захисту повітряного простору союзників по НАТО.

Зазначається, що це заплановане розгортання спрямоване на забезпечення повітряної присутності союзників у регіоні Чорного моря.

З 18 по 22 грудня американські та італійські винищувачі Eurofighter будуть здійснювати польоти з румунськими ВПС.

Раніше есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke ("Арлі Берк") прибув до Констанци (Румунія) із запланованим візитом. Корабель прибув для взаємодії з союзниками і партнерами НАТО.

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