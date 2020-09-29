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Истребители США начали патрулировать воздушное пространство Болгарии

Болгария, Вторник 29 сентября 2020 06:58
Истребители США начали патрулировать воздушное пространство Болгарии
Фото: истребитель F-16 (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

Истребители ВВС США 28 сентября начали патрулирование воздушного пространства над Болгарией в рамках миссии НАТО. Она продлится 4 недели.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования военно-воздушных сил НАТО.

Патрулирование будут проводить шесть американских истребителей F-16 Fighting Falcon с военно-воздушной базы Граф-Игнатиево в Болгарии. Вместе с американскими самолетами патрулирование будут осуществлять и болгарские истребители.

В командовании Североатлантического альянса заявили, что эта миссия является частью усиленных мер НАТО по охране воздушного пространства в регионе, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией и дестабилизацию восточной Украины.

"Кроме обеспечения безопасности в небе Болгарии, совместное патрулирование улучшит способность болгарских и американских пилотов работать вместе. Эта миссия также является демонстрацией солидарности союзников", - говорится в сообщении.

Напомним, США вывели из Европы стратегические бомбардировщики, патрулировавшие границы РФ.

Ранее бомбардировщики США появились в воздушном пространстве Украины впервые за 26 лет. Командование американских Военно-воздушных сил заявило, что это были учения по интеграции с украинскими истребителями.

Накануне Россия подняла в воздух свои истребители из-за американских бомбардировщиков, которые патрулировали ее границы над территорией Украины.

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