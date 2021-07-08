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Провокация над Балтийским морем: Россия утверждает, что Су-24 совершили плановый полет

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Россия, Четверг 08 июля 2021 16:12
Провокация над Балтийским морем: Россия утверждает, что Су-24 совершили плановый полет Фото: российские Су-24 совершили провокацию в небе возле Литвы (facebook.com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские бомбардировщики Су-24 сегодня осуществили провокацию в небе над Балтийским морем во время пресс-конференции президента Литвы. В российском Министерстве обороны утверждают, что полет бомбардировщиков был плановым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - цитирует издание комментарий Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что самолеты Су-24 во время своего полета, который выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушали.

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Литва Российская Федерация Су-24 провокации
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