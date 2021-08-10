Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 російських літаків над Балтійським морем
Фото: винищувачі НАТО супроводили 11 російських літаків (wikimedia.by/Coert van Breda)
Протягом 2-8 серпня винищувачі НАТО тричі супроводжували військові літаки Російської Федерації (РФ) над Балтійським морем. Загалом виявили 11 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Литви.
Так, 3 серпня зафіксували шість російських літаків, а 5 серпня - п'ять.
"2-8 серпня винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі ідентифікували і супроводжували в міжнародному повітряному просторі військові літаки Російської Федерації (РФ) в Балтійському морі", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники Су-24 здійснили провокацію в небі над Балтійським морем.