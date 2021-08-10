ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 російських літаків над Балтійським морем

Новость на русском →
Вівторок 10 серпня 2021 08:21
Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 російських літаків над Балтійським морем Фото: винищувачі НАТО супроводили 11 російських літаків (wikimedia.by/Coert van Breda)
Автор: РБК-Україна

Протягом 2-8 серпня винищувачі НАТО тричі супроводжували військові літаки Російської Федерації (РФ) над Балтійським морем. Загалом виявили 11 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Литви.

Так, 3 серпня зафіксували шість російських літаків, а 5 серпня - п'ять.

"2-8 серпня винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі ідентифікували і супроводжували в міжнародному повітряному просторі військові літаки Російської Федерації (РФ) в Балтійському морі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники Су-24 здійснили провокацію в небі над Балтійським морем.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
В Україні 781 новий випадок коронавірусу
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності