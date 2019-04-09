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Истребители НАТО дважды за неделю вылетали на перехват самолетов РФ

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 10:29
Истребители НАТО дважды за неделю вылетали на перехват самолетов РФ
Иллюстративное фото (ac.nato.int)

У обоих самолетов были выключены приемо-передающие устройства

За прошедшую неделю в рамках миссии по патрулированию Baltic Air Policing истребители НАТО дважды вылетали для опознания российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По информации Министерства обороны Литвы, натовские истребители 1 апреля идентифицировали российский транспортный самолет Ан-26. Самолет, согласно плану полета, летел из Калининградской области, но имел выключены приемо-передающие устройства. Транспондер был выключен у российского разведывательного самолета Ил-20, который 4 апреля летел в направлении Калининградской области.

Отмечается, что польские пилоты, которые охраняют воздушное пространство стран Балтии, совершили от начала января 2019 года 18 перехватов в связи с нарушение пространства российскими самолетами.

РБК-Украина писало, что Япония подняла свои истребители в пятницу, 5 апреля, на перехват патрульного самолета Ил-38 Военно-воздушных сил России, который находился в небе над Японским морем.

Ранее сообщалось, что в Исландии два истребителя Eurofighter Typhoon НАТО подняли по тревоге из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142. Самолеты РФ были замечены на восточной границе воздушного сектора Исландии силами противодействия воздушной обороны (ПВО).

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