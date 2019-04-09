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Винищувачі НАТО двічі за тиждень вилітали для перехвату літаків РФ

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 10:29
Винищувачі НАТО двічі за тиждень вилітали для перехвату літаків РФ
Ілюстративне фото (ac.nato.int)

У обох літаків були вимкнені приймально-передавальні пристрої

За минулий тиждень у межах місії з патрулювання Baltic Air Policing винищувачі НАТО двічі вилітали для розпізнання російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За інформацією Міністерства оборони Литви, натівські винищувачі 1 квітня ідентифікували російський транспортний літак Ан-26. Літак, згідно із планом польоту, летів із Калінінградської області, але мав вимкнені приймально-передавальні пристрої. Транспондер був також вимкнений у російського розвідувального літака Іл-20, що 4 квітня летів у напрямку Калінінградської області.

Зазначається, що польські пілоти, котрі охороняють повітряний простір країн Балтії, здійснили від початку січня 2019 року 18 перехоплень у зв’язку із порушення простору російськими літаками.

РБК-Україна писало, що Японія підняла свої винищувачі в п'ятницю, 5 квітня, на перехоплення патрульного літака Іл-38 Військово-повітряних сил Росії, який перебував у небі над Японським морем.

Раніше повідомлялося, що в Ісландії два винищувачі Eurofighter Typhoon НАТО підняли по тривозі через двох російських протичовнових літаків Ту-142. Літаки РФ були помічені на східному кордоні повітряного сектора Ісландії силами протидії повітряної оборони (ППО).

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