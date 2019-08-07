Истребители Британии перехватили пять военных самолетов РФ над Балтийским морем

Британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские ВВС.

Отмечается, что истребителям пришлось дважды подняться с авиабазы НАТО в Эстонии. Так, в понедельник, 5 августа, перехватили российский транспортный самолет Ан-26. После этого британские самолеты отклонились для перехвата российского бомбардировщика Ту-142 и двух истребителей Су-27Б вблизи воздушного пространства Литвы.

Во вторник, 6 августа, Typhoon вылетели на перехват российского транспортного самолета Ту-134 вблизи воздушного пространства Эстонии.

"Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения", - говорится в сообщенни ВВС Великобритании.

Ранее американские истребители перехватили шесть самолетов ВВС РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их.

РБК-Украина писало, что 1 августа истребители воздушно-патрульной миссии НАТО обнаружили недалеко от государственной границы Латвии два российских бомбардировщика.