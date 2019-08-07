Винищувачі Британії перехопили п'ять військових літаків РФ над Балтійським морем

Британські винищувачі Typhoon за останні два дні перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британські ВПС.

Наголошується, що винищувачам довелося двічі піднятися з авіабази НАТО в Естонії. Так, у понеділок, 5 серпня, перехопили російський транспортний літак Ан-26. Після цього британські літаки відхилилися для перехоплення російського бомбардувальника Ту-142 і двох винищувачів Су-27Б поблизу повітряного простору Литви.

У вівторок, 6 серпня, Typhoon вилетіли на перехоплення російського транспортного літака Ту-134 поблизу повітряного простору Естонії.

"Російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану польоту і не зв'язувалися з управлінням повітряного руху", - йдеться в сообщенни ВПС Великобританії.

Раніше американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ у міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх.

РБК-Україна писало, що 1 серпня винищувачі повітряно-патрульної місії НАТО виявили недалеко від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники.