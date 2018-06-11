Истребитель ВВС США потерпел крушение в Японии

Пилот успешно катапультировался

У острова Окинава в Японии разбился американский истребитель F-15. Об этом говорится в заявление ВС США, информирует Reuters.

Истребитель F-15 упал в воду возле острова Окинава. На острове расположена военная база США.

В заявлении американских военных говорится, что пилот успешно катапультировался и был найдет спасательно-поисковой бригадой.

Многие жители Окинавы связывают военные базы США с преступностью, авариями и загрязнением и хотят, чтобы американские базы перенесли в другое место.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ продвигает идею по переносу американской авиабазы Futenma из морской части центральной Окинавы в менее населенный район Хеноко города Наго на севере острова.

Напомним, в США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие.