В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Погибшие были членами одной семьи

В результате крушения легкомоторного самолета в штате Висконсин, США, погибло четыре человека. Об этом заявила местная полиция, информирует Associated Press.

Авария произошла недалеко от от муниципального аэропорта Монро.

Погибшие были членами одной семьи. Пилотом была бабушка семейства, которая летела вместе с двумя внуками и своей дочерью.

Все четверо погибли на месте происшествия.

Свидетели заметили, как самолет теряет скорость, затем высоту, а также заметили, что из него идет огонь и сообщили об этом спецслужбам.

Пожарные потушили огонь на месте происшествия.

По факту происшествия было начато расследование.

Напомним, в столице Ирака Багдаде произошел пожар на складе, где хранились бюллетени и оборудование с прошлых парламентских выборов.

Парламентские выборы в Ираке прошли в мае 2018 года. Парламент страны 7 июня принял решение провести пересчет голосов после поступивших обвинений в массовых фальсификациях на выборах.

Сообщается, что по мнению критиков именно электронные автоматизированные урны для голосования дали возможность фальсифицировать выборы.