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Винищувач ВПС США зазнав аварії в Японії

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 04:39
Ілюстративне фото (flickr.com-clemensv)
Ілюстративне фото (flickr.com-clemensv)

Пілот успішно катапультувався

У острова Окінава в Японії розбився американський винищувач F-15. Про це йдеться в заяві ЗС США, інформує Reuters.

Винищувач F-15 впав у воду біля острова Окінава. На острові розташована військова база США.

В заяві американських військових кажуть, що пілот успішно катапультувався і був знайде рятувально-пошукової бригадою.

Багато жителів Окінави пов'язують військові бази США з злочинністю, аваріями і забрудненням і хочуть, щоб американські бази перенесли в інше місце.

Уряд прем'єр-міністра Сіндзо Абе просуває ідею щодо перенесення американської авіабази Futenma з морської частини центральної Окінави в менш населений район Хеноко міста Наго на півночі острова.

Нагадаємо, у США розбився легкомоторний літак, є загиблі.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Японія, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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