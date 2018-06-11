Винищувач ВПС США зазнав аварії в Японії

Пілот успішно катапультувався
У острова Окінава в Японії розбився американський винищувач F-15. Про це йдеться в заяві ЗС США, інформує Reuters.
Винищувач F-15 впав у воду біля острова Окінава. На острові розташована військова база США.
В заяві американських військових кажуть, що пілот успішно катапультувався і був знайде рятувально-пошукової бригадою.
Багато жителів Окінави пов'язують військові бази США з злочинністю, аваріями і забрудненням і хочуть, щоб американські бази перенесли в інше місце.
Уряд прем'єр-міністра Сіндзо Абе просуває ідею щодо перенесення американської авіабази Futenma з морської частини центральної Окінави в менш населений район Хеноко міста Наго на півночі острова.
Нагадаємо, у США розбився легкомоторний літак, є загиблі.