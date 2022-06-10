UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Истребитель ВВС Китая упал на жилой квартал. Один человек погиб, есть раненые

Истребитель ВВС Китая (Фото: WarPolitRussia)
Автор: Константин Широкун

Китайский военный самолет упал в жилом квартале в городе Санъян в центральном Китае. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, несколько человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Истребитель J-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая, выполнявший учебное задание в провинции Хубэй, разбился, повредив несколько домов. По официальным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Пилот, получивший легкие травмы, успешно катапультировался из самолета и спрыгнул с парашютом на землю. И пилот, и раненые мирные жители были отправлены в больницы.

Крушение самолета стало причиной пожара сразу нескольких домов близ аэропорта Лаохэкоу в городе Сянъян провинции Хубэй. По сообщению государственных СМИ, причина крушения еще выясняется, начато внутреннее расследование.

Напомним, ранее стало известно, что Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Однако КНР отказывалась идти против санкций Запада.

Также мы писали, что 24 мая российские войска провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайАвиакатастрофа