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Винищувач ВПС Китаю впав на житловий квартал. Одна людина загинула, є поранені

Винищувач ВПС Китаю (Фото: WarPolitRussia)
Автор: Константин Широкун

Китайський військовий літак впав у житловому кварталі в місті Сан'ян в центральному Китаї. В результаті події загинула щонайменше одна людина, кілька людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Винищувач J-7 ВПС Народно-визвольної армії Китаю, що виконував навчальне завдання в провінції Хубей, розбився, пошкодивши кілька будинків. За офіційними даними, одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Пілот, який отримав легкі травми, успішно катапультувався з літака і зістрибнув з парашутом на землю. І пілот, і поранені мирні жителі були відправлені в лікарні.

Аварія літака стала причиною пожежі відразу декількох будинків поблизу аеропорту Лаохекоу в місті Сян'ян провінції Хубей. За повідомленням державних ЗМІ, причина аварії ще з'ясовується, розпочато внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Москва як мінімум двічі чинила тиск на Пекін, щоб той запропонував нові форми економічної підтримки. Однак КНР відмовлялася йти проти санкцій Заходу.

Також ми писали, що 24 травня російські війська провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.

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