Истребитель ВВС Китая упал на жилой квартал. Один человек погиб, есть раненые
Китайский военный самолет упал в жилом квартале в городе Санъян в центральном Китае. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, несколько человек ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Истребитель J-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая, выполнявший учебное задание в провинции Хубэй, разбился, повредив несколько домов. По официальным данным, один человек погиб, двое получили ранения.
Пилот, получивший легкие травмы, успешно катапультировался из самолета и спрыгнул с парашютом на землю. И пилот, и раненые мирные жители были отправлены в больницы.
Крушение самолета стало причиной пожара сразу нескольких домов близ аэропорта Лаохэкоу в городе Сянъян провинции Хубэй. По сообщению государственных СМИ, причина крушения еще выясняется, начато внутреннее расследование.
Напомним, ранее стало известно, что Москва как минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Однако КНР отказывалась идти против санкций Запада.
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