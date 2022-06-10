Винищувач ВПС Китаю впав на житловий квартал. Одна людина загинула, є поранені
Китайський військовий літак впав у житловому кварталі в місті Сан'ян в центральному Китаї. В результаті події загинула щонайменше одна людина, кілька людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Винищувач J-7 ВПС Народно-визвольної армії Китаю, що виконував навчальне завдання в провінції Хубей, розбився, пошкодивши кілька будинків. За офіційними даними, одна людина загинула, двоє отримали поранення.
Пілот, який отримав легкі травми, успішно катапультувався з літака і зістрибнув з парашутом на землю. І пілот, і поранені мирні жителі були відправлені в лікарні.
Аварія літака стала причиною пожежі відразу декількох будинків поблизу аеропорту Лаохекоу в місті Сян'ян провінції Хубей. За повідомленням державних ЗМІ, причина аварії ще з'ясовується, розпочато внутрішнє розслідування.
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