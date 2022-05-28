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Истребитель, ударный вертолет и БПЛА: названы сбитые воздушные цели противника

МиГ-29 (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

Украинский истребитель МиГ-29 в ходе прикрытия группы штурмовиков Су-25 в Херсонской области сбил российский истребитель Су-35, вылетевший с аэродрома Бельбек в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из ПЗРК "Перун" сбили очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор". На Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает еще один беспилотник "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что истребительная авиация Воздушных сил ВСУ успешно "отработала" вражескую цель в небе над Черновицкой областью.

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