Винищувач, ударний вертоліт і БПЛА: названі збиті повітряні цілі противника

Український винищувач МіГ-29 в ході прикриття групи штурмовиків Су-25 в Херсонській області збив російський винищувач Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з ПЗРК "Перун" збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор". На Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один безпілотник "Орлан-10".
Раніше повідомлялося, що винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ успішно "відпрацювала" ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.
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