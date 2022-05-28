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Винищувач, ударний вертоліт і БПЛА: названі збиті повітряні цілі противника

МіГ-29 (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

Український винищувач МіГ-29 в ході прикриття групи штурмовиків Су-25 в Херсонській області збив російський винищувач Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з ПЗРК "Перун" збили черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор". На Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ще один безпілотник "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ успішно "відпрацювала" ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

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