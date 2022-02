Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією

З чого все почалося

Ігрова серія Uncharted стартувала в 2007 році. Проектом займається студія Naughty Dog, яку в 2011 році придбала компанія Sony. Японці хотіли, щоб американська команда розробляла ексклюзивні ігри для консолей PlayStation.

Спочатку студія створила Jak and Daxter для PlayStation 2, а після – вже Uncharted. Остання вийшла в кінці 2007 року для ігрової консолі PlayStation 3. Всього вийшло 8 ігор серії, в тому числі для мобільних пристроїв і портативних консолей.

Ігри серії Uncharted

Основна серія Uncharted включає в себе 4 гри. Серед них: Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, Uncharted 4: A Thief's End.

Головний герой гри-Нейтан Дрейк. Він-шукач пригод і мисливець за скарбами, який називає себе нащадком сера Френсіса Дрейка. У головного героя є супутники: Віктор Салліван-друг і наставник Нейта, а також Олена Фішер – журналістка, що знімає документальний фільм про експедицію Дрейка.

Які ігри виходили під брендом Uncharted:

Uncharted: Drake’s Fortune. Гра вийшла в 2007 році на PlayStation 3. Це перша гра серії. Події розгортаються на острові в Тихому океані. Там Дрейк намагається знайти скарб Ельдорадо.

Uncharted 2: Among Thieves. Гра вийшла в 2009 році на PlayStation 3. На цей раз Дрейк відправився по слідах знаменитого мандрівника Марко Поло. Головний герой шукає міфічної країни Шамбали, де згідно з легендами знаходиться камінь Чинтамані.

Uncharted 3: Drake’s Deception. Гра вийшла в 2011 році на PlayStation 3. Цього разу Нейт і Саллі шукають "Атлантиду пісків" в Аравійській пустелі.

Uncharted: Golden Abyss. Гра вийшла в 2011 році на PlayStation Vita. Це приквел першої частини серії.

Uncharted: Fight for Fortune. Гра вийшла в 2012 році на PlayStation Vita. Це гра в жанрі карткової стратегії.

Uncharted: The Nathan Drake Collection. Збірка вийшла в 2015 році на PlayStation 4. Це перевидання перших частин для PlayStation 4. Збірник підтримує роздільну здатність 1080р і частоту 60 кадрів в секунду.

Uncharted: Fortune Hunter. Гра вийшла в 2016 році на iOS і Android. Це головоломка для мобільних пристроїв.

Uncharted 4: A Thief’s End. Гра вийшла в 2016 році на PlayStation 4. Цього разу Нейтан відправляється зі своїм братом Семом і Саллі на пошуки Ліберталії.

Uncharted: The Lost Legacy. Гра вийшла в 2017 році на PlayStation 4. Це повноцінна гра, яка спочатку повинна була бути доповненням. У ній Хлоя Фрейзер і Надін Росс відправляються в Індію на пошуки бивня Ганеші.

Екранізація

Популярний американський кінопродюсер Аві Арад ("Залізна Людина"," Людина-павук"," Люди Ікс") в 2008 році заявив про опрацювання екранізації Uncharted з підрозділом Sony. Після тривалих змін у команді зняти фільм довірили Рубену Флейшеру. Автор "Венома" і "Ласкаво просимо в Zомбіленд" повинен був зняти фільм, який став би передісторією до ігор.

Зйомки стартували в березні 2020 року. Спочатку роботу планували близько Берліна, але пізніше перенесли до Іспанії. Свої корективи внесла пандемія. У підсумку після паузи в кілька місяців зйомки відновили в липні в Німеччині. Заключні кадри зняли в жовтні 2020 року.

Як джерело для екранізації стала четвертна частина Uncharted 4: A Thief's End. Новий сценарій написали Арт Макрум і Метт Холлоуей. На роль головного героя студія вибрала Тома Холланда-акторові запропонували зіграти молодого Нейтана Дрейка. Його суперника-Віктора Саллівана-зіграв Марк Уолберг.

Сюжет фільму Uncharted

Фільм розповість історію про те, як суперники Нейтан Дрейк (Том Холланд) і Віктор "Саллі" Салліван (Марк Уолберг) стануть вірними напарниками. Парочка займеться пошуком пригод і скарбів. Разом Дрейк і Саллі повинні будуть не тільки відкрити завісу над однією з найбільших таємниць в історії, а також знайти Сема – втраченого брата Нейтана.

Головні ролі у фільмі виконали Том Холланд і Марк Уолберг. Також у фільмі з'явиться Софія Тейлор Алі в образі Хлої Фрейзер, а ось головного лиходія зіграв Антоніо Бандерас.

Чим ще займається Naughty Dog

Компанію заснували в 1984 році Енді Гавін і Джейсон Рубін. Тоді вона називалася Jam Software. Засновники студії працювали над іграми в своєму гаражі, а вже в 1989 році компанію перейменували в Naughty Dog.

Популярність компанії принесла перша частина гри Crash Bandicoot. Серія стала ексклюзивом для консолі PlayStation. Проектом почали займатися в 1994 році. Після цього в 2001 році компанію купила Sony.

Далі пішли ігри Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us. Остання отримала 10 нагород на D. I. C. E. 2013 і 10 номінацій BAFTA. У 2013 році Naughty Dog отримала нагороду "студія-розробник року" на VGX. Аналогічні нагороди компанія отримала в тому ж 2013 в 2020 році на Golden Joystick Awards.