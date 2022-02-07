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Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією

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Понеділок 07 лютого 2022 07:30
Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією (Фото: twitter.com/thesebbazz)
Автор: Сергій Сурепін

10 лютого в український кінопрокат виходить фільм Uncharted. Це екранізація популярної однойменної серії відеоігор, головним героєм якої виступає благородний авантюрист Нейтан Дрейк.

Детальніше про відеогру та екранізацію Uncharted - у матеріалі РБК-Україна.

З чого все почалося

Ігрова серія Uncharted стартувала в 2007 році. Проектом займається студія Naughty Dog, яку в 2011 році придбала компанія Sony. Японці хотіли, щоб американська команда розробляла ексклюзивні ігри для консолей PlayStation.

Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією

Спочатку студія створила Jak and Daxter для PlayStation 2, а після – вже Uncharted. Остання вийшла в кінці 2007 року для ігрової консолі PlayStation 3. Всього вийшло 8 ігор серії, в тому числі для мобільних пристроїв і портативних консолей.

Ігри серії Uncharted

Основна серія Uncharted включає в себе 4 гри. Серед них: Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, Uncharted 4: A Thief's End.

Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією

Головний герой гри-Нейтан Дрейк. Він-шукач пригод і мисливець за скарбами, який називає себе нащадком сера Френсіса Дрейка. У головного героя є супутники: Віктор Салліван-друг і наставник Нейта, а також Олена Фішер – журналістка, що знімає документальний фільм про експедицію Дрейка.

Які ігри виходили під брендом Uncharted:

  • Uncharted: Drake’s Fortune. Гра вийшла в 2007 році на PlayStation 3. Це перша гра серії. Події розгортаються на острові в Тихому океані. Там Дрейк намагається знайти скарб Ельдорадо.
  • Uncharted 2: Among Thieves. Гра вийшла в 2009 році на PlayStation 3. На цей раз Дрейк відправився по слідах знаменитого мандрівника Марко Поло. Головний герой шукає міфічної країни Шамбали, де згідно з легендами знаходиться камінь Чинтамані.
  • Uncharted 3: Drake’s Deception. Гра вийшла в 2011 році на PlayStation 3. Цього разу Нейт і Саллі шукають "Атлантиду пісків" в Аравійській пустелі.
  • Uncharted: Golden Abyss. Гра вийшла в 2011 році на PlayStation Vita. Це приквел першої частини серії.
  • Uncharted: Fight for Fortune. Гра вийшла в 2012 році на PlayStation Vita. Це гра в жанрі карткової стратегії.
  • Uncharted: The Nathan Drake Collection. Збірка вийшла в 2015 році на PlayStation 4. Це перевидання перших частин для PlayStation 4. Збірник підтримує роздільну здатність 1080р і частоту 60 кадрів в секунду.
  • Uncharted: Fortune Hunter. Гра вийшла в 2016 році на iOS і Android. Це головоломка для мобільних пристроїв.
  • Uncharted 4: A Thief’s End. Гра вийшла в 2016 році на PlayStation 4. Цього разу Нейтан відправляється зі своїм братом Семом і Саллі на пошуки Ліберталії.
  • Uncharted: The Lost Legacy. Гра вийшла в 2017 році на PlayStation 4. Це повноцінна гра, яка спочатку повинна була бути доповненням. У ній Хлоя Фрейзер і Надін Росс відправляються в Індію на пошуки бивня Ганеші.

Екранізація

Популярний американський кінопродюсер Аві Арад ("Залізна Людина"," Людина-павук"," Люди Ікс") в 2008 році заявив про опрацювання екранізації Uncharted з підрозділом Sony. Після тривалих змін у команді зняти фільм довірили Рубену Флейшеру. Автор "Венома" і "Ласкаво просимо в Zомбіленд" повинен був зняти фільм, який став би передісторією до ігор.Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією

Зйомки стартували в березні 2020 року. Спочатку роботу планували близько Берліна, але пізніше перенесли до Іспанії. Свої корективи внесла пандемія. У підсумку після паузи в кілька місяців зйомки відновили в липні в Німеччині. Заключні кадри зняли в жовтні 2020 року.

Як джерело для екранізації стала четвертна частина Uncharted 4: A Thief's End. Новий сценарій написали Арт Макрум і Метт Холлоуей. На роль головного героя студія вибрала Тома Холланда-акторові запропонували зіграти молодого Нейтана Дрейка. Його суперника-Віктора Саллівана-зіграв Марк Уолберг.

Сюжет фільму Uncharted

Фільм розповість історію про те, як суперники Нейтан Дрейк (Том Холланд) і Віктор "Саллі" Салліван (Марк Уолберг) стануть вірними напарниками. Парочка займеться пошуком пригод і скарбів. Разом Дрейк і Саллі повинні будуть не тільки відкрити завісу над однією з найбільших таємниць в історії, а також знайти Сема – втраченого брата Нейтана.

Головні ролі у фільмі виконали Том Холланд і Марк Уолберг. Також у фільмі з'явиться Софія Тейлор Алі в образі Хлої Фрейзер, а ось головного лиходія зіграв Антоніо Бандерас.

Чим ще займається Naughty Dog

Компанію заснували в 1984 році Енді Гавін і Джейсон Рубін. Тоді вона називалася Jam Software. Засновники студії працювали над іграми в своєму гаражі, а вже в 1989 році компанію перейменували в Naughty Dog.

Популярність компанії принесла перша частина гри Crash Bandicoot. Серія стала ексклюзивом для консолі PlayStation. Проектом почали займатися в 1994 році. Після цього в 2001 році компанію купила Sony.

Історія Uncharted. Пригоди авантюриста Дрейка стали екранізацією

Далі пішли ігри Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us. Остання отримала 10 нагород на D. I. C. E. 2013 і 10 номінацій BAFTA. У 2013 році Naughty Dog отримала нагороду "студія-розробник року" на VGX. Аналогічні нагороди компанія отримала в тому ж 2013 в 2020 році на Golden Joystick Awards.

Раніше Ілон Маск назвавши найулюбленішу відеогру. Також стало відомо, що нова GTA знаходитися в активній стадії розробки.

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