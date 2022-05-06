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История всех рассудит. Кулеба обратился к "Троянскому коню" в Евросоюзе

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 17:24
История всех рассудит. Кулеба обратился к "Троянскому коню" в Евросоюзе Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег сторонников поддержания хороших отношений с РФ в Европе от последствий неправильной оценки ситуации в российско-украинской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг министра с коллегами из государств Балтии.

Дипломат призвал "троянских коней" объединенной Европы изменить свою позицию по отношению к Украине. По словам Кулебы, история докажет, что они избрали не ту сторону в агрессии РФ.

"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил глава МИД.

Вероятным адресатом послания Кулебы является Венгрия. Тамошний премьер-министр Орбан назвал 6-й пакет санкций Евросоюза против РФ "исторической ошибкой".

К слову, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен уверена в введении новых ограничений в отношении России.

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Евросоюз МИД Украины Венгрия Дмитрий Кулеба
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