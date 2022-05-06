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Історія всіх розсудить. Кулеба звернувся до "Троянського коня" в Євросоюзі

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 17:24
Історія всіх розсудить. Кулеба звернувся до "Троянського коня" в Євросоюзі Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг прихильників підтримання добрих взаємин із РФ у Європі від наслідків неправильної оцінки ситуації в російсько-українській війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг міністра з колегами з держав Балтії.

Дипломат закликав "троянських конів" об'єднаної Європи змінити свою позицію щодо України. За словами Кулеби, історія доведе, що вони обрали не той бік в агресії РФ.

"А тим, хто все ще намагається заради відносин з Росією виконувати роль "Троянського коня" в ЄС та прикриватися своїми економічними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. Той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, той переконається, що це не так", – заявив очільник МЗС.

Імовірним адресатом послання Кулеби є Угорщина. Тамтешній прем'єр-міністр Орбан назвав 6-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ "історичною помилкою".

До слова, глава Єврокомісії фон дер Ляєн упевнена в запровадженні нових обмежень щодо Росії.

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