Історія перевернеться догори дригом. Україна визначатиме долю РФ, - Кулеба

У майбутньому Україна, як частина Європи, визначатиме долю Росії. Історія через триста років перевертається догори дригом.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Instagram .
"Якщо до цього Росія як імперія визначала долю Україну від Європи, то тепер Україна як частина Європи буде визначати долю Російської імперії. По суті, триста років історії перевернуться догори дригом", - заявив Кулеба.
За словами глави МЗС України, у минулому Російську імперію створили французи, німці та українці. І тепер треба спільно вирішити, що робити з нею далі.
При цьому у своєму відеозверненні він наголосив, що його думка не є офіційною позицією України.
Раніше Кулеба заявив, що 23 та 24 лютого в ООН та у всьому світі відбудуться "великі події", присвячені обговоренню агресії Росії проти України.
Також глава МЗС України зазначив, що Україна планує порушити три пріоритетні теми на Мюнхенській конференції з безпеки. Одна з них – постачання винищувачів для ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.