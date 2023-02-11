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Історія перевернеться догори дригом. Україна визначатиме долю РФ, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У майбутньому Україна, як частина Європи, визначатиме долю Росії. Історія через триста років перевертається догори дригом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Instagram .

"Якщо до цього Росія як імперія визначала долю Україну від Європи, то тепер Україна як частина Європи буде визначати долю Російської імперії. По суті, триста років історії перевернуться догори дригом", - заявив Кулеба.

За словами глави МЗС України, у минулому Російську імперію створили французи, німці та українці. І тепер треба спільно вирішити, що робити з нею далі.

При цьому у своєму відеозверненні він наголосив, що його думка не є офіційною позицією України.

Раніше Кулеба заявив, що 23 та 24 лютого в ООН та у всьому світі відбудуться "великі події", присвячені обговоренню агресії Росії проти України.

Також глава МЗС України зазначив, що Україна планує порушити три пріоритетні теми на Мюнхенській конференції з безпеки. Одна з них – постачання винищувачів для ЗСУ.

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