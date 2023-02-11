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История перевернется с ног на голову. Украина будет определять судьбу РФ, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В будущем Украина, как часть Европы, будет определять судьбу России. История спустя триста лет переворачивается с ног на голову.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

"Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, триста лет истории перевернутся вверх дном", - заявил Кулеба.

По словам главы МИД Украины, в прошлом Российскую империю создали французы, немцы и украинцы. И теперь нужно совместно решить, что делать с ней дальше.

При этом в своем видеообращении он подчеркнул, что его мнение не является официальной позицией Украины.

Ранее Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в ООН и по всему миру состоятся "большие события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Также глава МИД Украины отметил, что Украина планирует поднять три приоритетных темы на Мюнхенской конференции по безопасности. Одна из них - поставки истребителей для ВСУ.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаВторжение России в Украину