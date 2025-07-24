Анна Ярославна - донька Ярослава Мудрого, яку шанують у Франції, але не знали в Україні

Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого і королева Франції, віками залишалася героїнею європейської історії, тоді як в Україні її ім’я майже не згадували. Мало хто знає, чому так сталося, що легенда Франції була забута на батьківщині, і чому важливо, щоб сьогодні її постать знову набирала ваги у національній пам’яті.

Хто така Анна Ярославна і чому вона важлива для України, розповідає РБК-Україна.

Хто така Анна Ярославна

Анна Ярославна, також знана як Анна Київська, народилася приблизно в 1024 році й була дочкою Ярослава Мудрого - одного з наймогутніших правителів Київської Русі.

В 1051 році вона вийшла заміж за французького короля Генріха I й стала королевою Франції.

Освічена, багатомовна, глибоко побожна та розумна, вона не лише адаптувалася до чужої культури, а й залишила глибокий слід у європейській історії.

Дружина короля і впливова особа у політиці

У Франції ім’я Анни згадується в хроніках, церковних документах і королівських архівах.

Вона не просто була дружиною монарха, а активно брала участь у державному житті, підписувала документи кирилицею, виховувала сина - майбутнього короля Філіппа І - і навіть після смерті чоловіка зберегла вплив у політичному житті.

Її образ - це зразок мудрої й гідної королеви. У місті Санліс, де вона провела частину життя, її й досі вшановують: там встановлено пам’ятник, проводяться меморіальні заходи, а її ім’ям названо вулицю.

Забута на Батьківщині: чому Україна не знала свою королеву

Тим часом в Україні ім’я Анни Ярославни довгий час було майже забуте. Історична розірваність між Київською Руссю та її наступниками, століття домінування польської, російської, а пізніше й радянської історіографії призвели до втрати уваги до цієї постаті.

В імперському наративі її історія не вписувалась: як донька київського князя, що інтегрувалася в європейський світ, вона порушувала концепцію "русского міра". А в радянський час її образ взагалі був невигідним - надто вже явно він свідчив про християнські, а головне - європейські корені Києва.

Ситуація почала змінюватися лише у 2000-х роках, коли українські історики, дипломати та діаспора почали повертати Анну в національну пам’ять. У 2005 році президент

Франції Жак Ширак публічно визнав її "французькою королевою з Києва", що викликало резонанс в обох країнах. У 2018 році в Санлісі відбулося українсько-французьке вшанування її пам’яті за участі представників обох держав. З’явилися книги, документальні фільми, виставки, мистецькі проєкти.

Сьогодні Анна Ярославна поступово стає символом історичної гідності України та доказом нашої глибокої європейської інтеграції ще в 11 столітті.

Ярослав Мудрий - тесть Європи та батько історичних союзів

Не менш вражаючим є й батько Анни - Ярослав Мудрий. Його не дарма називають "тестем Європи": він одружив своїх дочок із представниками найвпливовіших династій тогочасної Європи.

Крім Анни у Франції, його інші доньки стали королевами Норвегії, Угорщини, Польщі. Така шлюбна дипломатія зробила Київ центр політичного тяжіння в середньовічній Європі.

І саме завдяки цим династичним зв’язкам Київська Русь поставала на рівні з європейськими монархіями, а не як окраїна чи провінція.