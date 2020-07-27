История с импичментом Трампа не повредила Украине, - посол

История с якобы давлением американского президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, из-за которой был инициирован импичмент Трампу, не имела негативных последствий для украино-американских отношений. Украина не стала токсичной страной для США.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко.

Ельченко считает, что после истории с импичментом весь американский истеблишмент понимает, что это были попытки "использовать Украину в чьих-то интересах, но сама Украина к этому не имеет никакого отношения".

"Это все происходило до моего назначения послом в США, и мне тоже было неприятно это все наблюдать. Но даже на этом негативном фоне от тех, кто давал показания, был обнародован большой массив информации о современном состоянии дел в Украине, в частности через призму российской агрессии и помощи, которую требует Украина. И именно это, мне кажется, преобладало", - отметил посол.

Он также сообщил, что благодаря этому скандалу много рядовых американцев с юга и центральной части США, где проживает меньше украинской диаспоры, вообще узнали об Украине.

"В Нью-Йорке я зашел в один бар, и там на огромном телевизоре как раз была трансляция слушаний, и я послушал, что люди между собой говорят, там был сплошной позитив: наконец мы узнали, где находится Украина, и что этой стране надо помогать. На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы долларов, а нам это досталось практически бесплатно", - сыронизировал Ельченко.

На вопрос, не стала ли Украина токсичной страной, а попытки втянуть нас в американскую политику потерпели провала, Ельченко ответил: "Совершенно верно, именно так и есть".

Напомним, прошлой осенью разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы обвиняли главу США в давлении для получения компромата на его главным конкурентом на президентских выборах - Джо Байденом, был инициирован импичмент. Однако Сенат, где большинство мест у республиканцев, не поддержал такое решение.

В своих мемуарах экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент относился к украинским властям как к инструменту для достижения политических целей, в частности - для компромата на Байдена.

Также Болтон заявлял, что Трамп априори никогда не относился к Украине хорошо.