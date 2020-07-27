Історія з імпічментом Трампа не зашкодила Україні, - посол

Історія з нібито тиском американського президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського, через яку був ініційований імпічмент Трампу, не мала негативних наслідків для українсько-американських відносин. Україна не стала токсичною країною для США.

Про це сказав в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко.

Єльченко вважає, що після історії з імпічментом весь американський істеблішмент розуміє, що це були спроби "використати Україну в чиїхось інтересах, але сама Україна до цього не має ніякого відношення".

"Це все відбувалося до мого призначення послом в США, і мені теж було неприємно це все спостерігати. Але навіть на цьому негативному тлі від тих, хто давав свідчення, був оприлюднений великий масив інформації про сучасний стан справ в Україні, зокрема через призму російської агресії і допомоги, яку вимагає Україна. І саме це, мені здається, переважало", - зазначив посол.

Він також повідомив, що завдяки цьому скандалу багато пересічних американців з півдня та центральної частини США, де проживає менше української діаспори, взагалі дізналися про Україну.

"У Нью-Йорку я зайшов в один бар, і там на величезному телевізорі як раз була трансляція слухань, і я послухав, що люди між собою говорять, там був суцільний позитив: нарешті ми дізналися, де знаходиться Україна, і що цій країні треба допомагати. На таку піар-кампанію треба було б витратити мільйони доларів, а нам це дісталося практично безкоштовно", - зіронізував Єльченко.

На питання, чи не стала Україна токсичною країною, а спроби втягнути нас в американську політику зазнали провалу, Він відповів: "Абсолютно вірно, саме так і є".

Нагадаємо, восени минулого року розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Демократи звинувачували голову США в тиску для отримання компромату на його головним конкурентом на президентських виборах - Джо Байдена, був ініційований імпічмент. Проте Сенат, де більшість місць у республіканців не підтримав таке рішення.

У своїх мемуарах екс-радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей, зокрема - для компромату на Байдена.

Болтон Також заявляв, що Трамп апріорі ніколи не ставився до України добре.