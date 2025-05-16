"Історик" Мединський після переговорів з Україною попався на фейковій цитаті Наполеона

В інтерв'ю пропагандисту Євгену Попову він почав звинувачувати Захід у різноманітних війнах. Зокрема, за його версією, країни Заходу нібито втрутилися в одну з російсько-турецьких воєн і "зірвали" домовленості двох країн.

"Потім нові балканські війни, це 1912-1913-й рік, і врешті-решт виникла Перша світова війна - прямий наслідок влізання західних країн", - нафантазував Мединський.

Він звинуватив тих політиків, які вимагають перемир'я для початку переговорів між Україною і Росією, в "абсолютному незнанні історії".

"Як правило, завжди, як говорив Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно", - додав Мединський.

Фразу "війна і переговори ведуться одночасно" часто приписують Наполеону, але прямого підтвердження, що саме він так сказав, немає. Це швидше узагальнення його підходу.

Трохи пізніше голова російської делегації почав пояснювати, чому Україні необхідно віддати Росії свої ж території, частину яких війська РФ навіть не контролюють. Для цього він використав ще одну фейкову цитату - цього разу канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка.

"Він (Бісмарк - ред.) завжди говорив: "Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що мине час, і рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм", - додав Мединський.

Примітно, що таку цитату часто приписують Бісмарку, але історичних підтверджень, що він справді це говорив або писав, не існує. Така інформація навіть вказана на сайті Російського військово-історичного товариства, чиїм засновником є Мединський.

Варто зауважити, що Мединський позиціонує себе як історик. Але його історичні твердження часто спотворені або псевдонаукові.