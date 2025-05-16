"Историк" Мединский после переговоров с Украиной попался на фейковой цитате Наполеона

В интервью пропагандисту Евгению Попову он начал обвинять Запад во всевозможных войнах. В частности, по его версии, страны Запада якобы вмешались в одну из русско-турецких войн и "сорвал" договоренности двух стран.

"Потом новые балканские войны, это 1912-1913-й год, и в конечном счете возникла Первая мировая война - прямое следствие влезания западных стран", - нафантазировал Мединский.

Он обвинил тех политиков, которые требуют перемирия для начала переговоров между Украиной и Россией, в "абсолютном незнании истории".

"Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", - добавил Мединский.

Фраза "война и переговоры ведутся одновременно" часто приписывается Наполеону, но прямого подтверждения, что именно он так сказал, нет. Это скорее обобщение его подхода.

Чуть позже глава российской делегации начал объяснять, почему Украине необходимо отдать России свои же территории, часть которых войска РФ даже не контролируют. Для этого он использовал еще одну фейковую цитату - на этот раз канцлера Германии Отто фон Бисмарка.

"Он (Бисмарк - ред.) всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим", - добавил Мединский.

Примечательно, что такая цитата часто приписывается Бисмарку, но исторических подтверждений, что он действительно это говорил или писал, не существует. Такая информация даже указана на сайте Российского военно-исторического общества, чьим создателем является Мединский.

Стоит заметить, что Мединский позиционирует себя как историк. Но его исторические утверждения часто искаженные или псевдонаучные.