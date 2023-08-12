"Історичну справедливість відновлено". На острові Зміїний встановили прикордонний знак

"Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - йдеться у повідомленні.

Бої за Зміїний

На початку повномасштабного вторгнення російські військові взяли у полон українських прикордонників, які знаходилися на острові Зміїний.

30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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