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"Историческая справедливость восстановлена". На острове Змеиный установили пограничный знак

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Суббота 12 августа 2023 21:03
"Историческая справедливость восстановлена". На острове Змеиный установили пограничный знак Иллюстративное фото: На острове Змеиный установили пограничный знак (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На острове Змеиный, который находится в Черном море, установили пограничный знак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Измаильского пограничного отряда в Facebook .

"Историческая справедливость восстановлена военнослужащими Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО", - говорится в сообщении.

Бои за Змеиный

В начале полномасштабного вторжения российские военные взяли в плен украинских пограничников, находившихся на острове Змеиный.

30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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