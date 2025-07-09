Історичне засудження агресора: в Україні пояснили рішення ЄСПЛ проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав РФ відповідальною за порушення прав людини в Україні та збиття рейсу MH17. Це наймасштабніше засудження агресора в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольгу Стефанішину у Facebook.
Вона зазначила, що до судової справи України та Нідерландів проти Росії у якості третьої сторони долучилися 26 країн, громадські організації та Фонд авіакатастрофи MH17.
"Неймовірно. Європейський суд з прав людини ухвалив безпрецедентне рішення у справі "Україна-Нідерланди проти Росії" - наймасштабніше засудження агресора в історії Ради Європи та, можливо, в новітній історії", - наголосила віцепрем'єрка.
Стефанішина нагадала, що суд визнав дії Росії в Україні безпрецедентними за характером і масштабом насильства. При цьому, як зазначається в рішенні суду, злісні заяви РФ про право України на існування є загрозою для мирного співіснування в Європі.
"У жодному з попередніх конфліктів не було настільки одностайного засудження міжнародним співтовариством кричущого нехтування основами міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни", - додала вона.
Також суд визнав, що атаки росіян по суверенній території України з 11 травня 2014 року до 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані. Москва хотіла встановити владу і контроль над територіями, інфраструктурою та населенням України.
За словами віцепрем'єра, ЄСПЛ розглядав тільки ті події, що відбулися до 16 вересня 2022 року, оскільки в березні того ж року Росію виключили з Ради Європи. Однак норми Конвенції про захист прав людини продовжували діяти для Росії ще шість місяців після виключення.
Суд встановив, що Росія винна в таких порушеннях:
При цьому ЄСПЛ зобов'язав Росію негайно:
Стефанішина уточнила, що питання компенсації поки розглядають. Мін'юст України системно вів справу в ЄСПЛ понад 11 років.
Нагадаємо, про те, що ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни збиття рейсу MH17 на Донбасі стало відомо сьогодні, 9 липня.
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